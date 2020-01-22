Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Mazars 2018/2019 mali yılında, önceki mali yıla göre yüzde 10,4'lük artışla, 1.8 milyar Euro tutarında gelir elde ettiğini açıkladı. Gelir artışında yüzde 1,3 oranında pozitif dış büyüme ile desteklenen yüzde 9,0 seviyesinde organik büyümenin etkili olduğu vurgulandı. Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias, 2019 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıkladı. Bu yıl yakalanan büyümenin Mazars tarafından 2011/2012'den beri kaydedilen en büyük organik büyüme olduğunu söyleyen Hélias, “Bu olağanüstü performans, müşterilerimize küresel düzeyde sorunsuz bir deneyim sunmak için ekiplerimizin sahip olduğu yüksek uzmanlık seviyesi ve güçlü bağlılığın yanı sıra Mazars'ın benzersiz entegre ortaklık modelinin faydalarının tam anlamıyla kavranması sonucu ortaya çıktı. Mazars, borsaya kote şirketlerle birlikte diğer tüm kuruluşların tercih ettiği güvenilir bir ortak haline gelmiştir” dedi.

“ULUSLARARASI GENİŞLEMEDE MİLAT NİTELİĞİNDE BİR YIL” 2019’un Mazars'ın çarpıcı finansal performansının yanı sıra Mazars North America Alliance’a da sahne olduğunu söyleyen Hervé Hélias, “Mazars North America Alliance, Mazars ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın önde gelen beş firması ve MNP ile imzalanan milat niteliğinde bir anlaşma olarak gösteriliyor ve Mazars açısından ezber bozuyor” dedi. Anlaşma firmanın Kuzey Amerika'da çalışma alanını genişletmesine ve uluslararası müşterilerinin bölgedeki 16 bin profesyonele daha erişmesine olanak tanıyor. Şu anda, Mazars'ın dünya genelinde müşterilere hizmet veren 40 bin 400 profesyonel çalışanı ve 91 ülke ile bölgede 318 ofisi bulunuyor. “2020 YILINDAKİ HEDEFİMİZ 2 MİLYAR EURO” Firmanın büyüme stratejisi hakkında yorum yapan Hélias, “Dört yıl önce, Next-20 adında iddialı bir stratejik plan hazırladık. Çin'de kritik bir büyüklüğe ulaşmak amacıyla bu geniş pazarda etkinliğimizin artırılması ve Kuzey Amerika'da güçlü ve rekabetçi hizmetler geliştirilmesi başlıca önceliklerimiz arasında yer alırken, Grup Başkanı Philippe Castagnac'ın görevi devretmesine ilişkin başarılı bir planlama çerçevesinde yönetimimizde de sorunsuz bir geçiş planladık. Bugün, bu hedeflerin yerine getirildiğini söylemekten büyük gurur duyuyorum. 2020 yılındaki hedefimiz 2 milyar Euro gelir elde etmek ve bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.