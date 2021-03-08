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Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? TC numarasına göre mazot gübre desteği hesaplara ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 09:47 | Son Güncelleme

Mazot gübre desteği, çiftçilerin ve üreticilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çiftçilere ve üreticilere verilecek desteklerin arttığını müjdeledi. 2021 mazot gübre desteklerinin ise ilkbahar girişinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? TC numarasına göre mazot gübre desteği hesaplara ne zaman yatacak?

6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerindeki fiyat artışı, artık yürürlüğe girdi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu müjde, çiftçileri sevindirdi. 2021 senesinde tarımsal destek ödemelerine yaklaşık 377 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

T. C. kimlik numarasının son handesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya başladı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başlayacaklar.

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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre tarımsal destek ödemelerine 377 milyon liraya yakın bir destek bütçesi ayrıldı. Bu bütçe kapsamında

Hububat - Baklagil - Dane Mısır desteği için 33 bini aşkın üreticiye 154.658.071 Türk Lirası,

Yem bitkileri desteği için ise yaklaşık 70 bin üreticiye 222.085.118 Türk Lirası destek ödemesi yapılacak.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, gübre desteklerinin %100 artışla 2 katına çıkarıldığını müjdeledi.

Erdoğan, buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi hububat ürünlerinde çiftçilere verilen desteği 16 liraya; gübre kullanan üreticilere verilecek desteği ise dekar başına 20 liraya yükselttiklerini belirtti.

mazot gübre

2021 MAZOT - GÜBRE DESTEĞİ MİKTARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre desteklerinin dekar başına verilecek miktarlarının arttığını açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları:

BUĞDAY - ARPA - ÇAVDAR - YULAF VE TRİTİKALE : 35 Türk Lirası (19 Mazot / 16 Gübre )

ÇELTİK - KÜTLÜ PAMUK : 70 Türk Lirası ( 62 Mazot / 8 Gübre )

NOHUT - KURU FASULYE - MERCİMEK : 30 Türk Lirası ( 22 Mazot / 8 Gübre )

PATATES : 35 Türk Lirası ( 27 Mazot / 8 Gübre )

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ - SOYA : 34 Türk Lirası ( 26 Mazot / 8 Gübre )

DANE MISIR : 33 Türk Lirası ( 25 Mazot / 8 Gübre )

KURU SOĞAN - KANOLA - ASPİR - YAŞ ÇAY - FINDIK - YEM BİTKİLERİ : 25 Türk Lirası ( 17 Mazot / 8 Gübre )

ZEYTİN : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre )

DİĞER ÜRÜNLER : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre)

NADAS : 8 Türk Lirası ( Tamamı Mazot )

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