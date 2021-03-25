Mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, bir son dakika açıklaması yaptı ve "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Mazot gübre desteği ne zaman yatmaya başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

Çiftçi destek ödemesi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

Mazot gübre desteği ne kadar? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, gübre desteklerinin %100 artışla 2 katına çıkarıldığını müjdeledi.

Erdoğan, buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi hububat ürünlerinde çiftçilere verilen desteği 16 liraya; gübre kullanan üreticilere verilecek desteği ise dekar başına 20 liraya yükselttiklerini belirtti.

2021 Mazot - Gübre desteği miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre desteklerinin dekar başına verilecek miktarlarının arttığını açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları:

BUĞDAY - ARPA - ÇAVDAR - YULAF VE TRİTİKALE : 35 Türk Lirası (19 Mazot / 16 Gübre ) ÇELTİK - KÜTLÜ PAMUK : 70 Türk Lirası ( 62 Mazot / 8 Gübre ) NOHUT - KURU FASULYE - MERCİMEK : 30 Türk Lirası ( 22 Mazot / 8 Gübre ) PATATES : 35 Türk Lirası ( 27 Mazot / 8 Gübre ) YAĞLIK AYÇİÇEĞİ - SOYA : 34 Türk Lirası ( 26 Mazot / 8 Gübre )

DANE MISIR : 33 Türk Lirası ( 25 Mazot / 8 Gübre ) KURU SOĞAN - KANOLA - ASPİR - YAŞ ÇAY - FINDIK - YEM BİTKİLERİ : 25 Türk Lirası ( 17 Mazot / 8 Gübre ) ZEYTİN : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre ) DİĞER ÜRÜNLER : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre) NADAS : 8 Türk Lirası ( Tamamı Mazot )

Süt desteği ne kadar? Bakan Pakdemirli; Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.