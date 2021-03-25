FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 11:35 | Son Güncelleme

Mazot gübre desteği, çiftçilerin ve üreticilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çiftçilere ve üreticilere verilecek desteklerin arttığını müjdeledi. 2021 mazot gübre desteklerinin ise ilkbahar girişinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtmişti. Yapılan bir son dakika açıklaması ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, bir son dakika açıklaması yaptı ve "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Mazot gübre desteği ne zaman yatmaya başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.
Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

Çiftçi destek ödemesi ne zaman?

Çiftçi destek ödemesi ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

Mazot gübre desteği ne kadar?

Mazot gübre desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, gübre desteklerinin %100 artışla 2 katına çıkarıldığını müjdeledi.
Erdoğan, buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi hububat ürünlerinde çiftçilere verilen desteği 16 liraya; gübre kullanan üreticilere verilecek desteği ise dekar başına 20 liraya yükselttiklerini belirtti.

2021 Mazot - Gübre desteği miktarları

2021 Mazot - Gübre desteği miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre desteklerinin dekar başına verilecek miktarlarının arttığını açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları:
BUĞDAY - ARPA - ÇAVDAR - YULAF VE TRİTİKALE : 35 Türk Lirası (19 Mazot / 16 Gübre ) ÇELTİK - KÜTLÜ PAMUK : 70 Türk Lirası ( 62 Mazot / 8 Gübre ) NOHUT - KURU FASULYE - MERCİMEK : 30 Türk Lirası ( 22 Mazot / 8 Gübre ) PATATES : 35 Türk Lirası ( 27 Mazot / 8 Gübre ) YAĞLIK AYÇİÇEĞİ - SOYA : 34 Türk Lirası ( 26 Mazot / 8 Gübre )
DANE MISIR : 33 Türk Lirası ( 25 Mazot / 8 Gübre ) KURU SOĞAN - KANOLA - ASPİR - YAŞ ÇAY - FINDIK - YEM BİTKİLERİ : 25 Türk Lirası ( 17 Mazot / 8 Gübre ) ZEYTİN : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre ) DİĞER ÜRÜNLER : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre) NADAS : 8 Türk Lirası ( Tamamı Mazot )

Süt desteği ne kadar?

Süt desteği ne kadar?
Bakan Pakdemirli; Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

Destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Destek ödemeleri nasıl sorgulanır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Tüm ihracatı durduruldu! Aşı savaşlarında yeni hamle
Tüm ihracatı durduruldu! Aşı savaşlarında yeni hamle
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Sipariş yağıyor! Tanesi 350 bin lira...
Sipariş yağıyor! Tanesi 350 bin lira...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halka arz ne demektir? Halka arz olunca ne oluyor?
Halka arz ne demektir? Halka arz olunca ne oluyor?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 25 Mart’ta A101’de hangi ürünler indirimde?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı
Son Dakika I Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'mazot ve gübre desteği' açıklaması! İşte tarihi!
Bakan açıkladı: Ödemeler yarın hesaplarda!
Naturelgaz halka arz oluyor | Naturelgaz halka arz oranı ne kadar?
Naturelgaz halka arz oluyor
Son Dakika I Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor
Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor
Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı
Bakan Selçuk'tan destek açıklaması!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.