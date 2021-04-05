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Mazot ve gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulama

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 09:49 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bir süredir beklediği mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merakla bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada mazot ve gübre destek ödemelerinin 2 Nisan itibariyle başlayacağını açıklamıştı.

Mazot ve gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulama

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, çiftçilere toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyarı aşan destek ödemesi yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak destek ödemeleri ilk olarak 5 Mart tarihinde yatırılacaktı ancak daha sonra destek ödeme tarihi 26 Mart olarak ertelenmişti. Mazot ve gübre ödemeleri 2 Nisan saat 18.00 itibariyle başlamıştı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesinin 2 Nisan'da hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda "Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz.

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Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;
94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;
9 milyon 630 bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;
2 milyon 374 bin 498 TL.

Ödemeler saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak." ifadelerini kullandı.

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TARIMSAL ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ

Pakdemirli'nin açıklamasına göre 2021 süt desteği, çiftçi destek ödemeleri, mazot gübre desteği ödemelerinin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre yatacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

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