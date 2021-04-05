Mazot ve gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulama

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, çiftçilere toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyarı aşan destek ödemesi yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak destek ödemeleri ilk olarak 5 Mart tarihinde yatırılacaktı ancak daha sonra destek ödeme tarihi 26 Mart olarak ertelenmişti. Mazot ve gübre ödemeleri 2 Nisan saat 18.00 itibariyle başlamıştı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesinin 2 Nisan'da hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda "Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz.

Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

9 milyon 630 bin 312 TL,