FİNANS
  4. MB - Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2)

MB - Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Cari işlemler hesabı Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi.
Merkez Bankası verilerine göre, 2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.
Buna göre, Söz konusu gelişmede, 2018 yılının Kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1.111 milyon ABD doları açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Kasım ayına göre 177 milyon dolar artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolara geriledi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018 yılının aynı ayına göre 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolara geriledi.
Portföy yatırımlarında 2 milyar 50 milyon dolarlık net giriş oldu.
Bu kapsamda; yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon dolar net satış yaptı.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1.0 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 214 milyon dolar azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları nda 616 milyon doları net artış oldu.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 26 milyon dolar ve 22 milyon doları net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde bu ayda 743 milyon doları net artış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”
Kar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdıKar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Yerli otomobil için bir adım daha

Yerli otomobil için bir adım daha

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl: “Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız”

Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl: “Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız”

Toplanan inek sütü miktarı Kasım’da yüzde 2.1 azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Kasım’da yüzde 2.1 azaldı

Asgari geçim endeksi açıklandı: 6 bin 897 lira

Asgari geçim endeksi açıklandı: 6 bin 897 lira

Türk Telekom ‘Enerji’ için çalışmalarını sürdürüyor

Türk Telekom ‘Enerji’ için çalışmalarını sürdürüyor

TÜİK - İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7.62 yükseldi

TÜİK - İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7.62 yükseldi

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.