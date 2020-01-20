FİNANS
  4. MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira

MB-Dağıtılacak kâr payı avansı ve ihtiyaç akçesi toplam 40.5 milyar lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, toplam 40.5 milyar liralık kar payı avans tutarı ve ihtiyaç akçesinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Merkez Bankası, toplam 40.5 milyar liralık kar payı avans tutarı ve ihtiyaç akçesinin dağıtımına başlandığını açıkladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35.2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.
Merkez Bankası 2019 kârının, gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının dağıtımı bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildi.
Merkez Bankası'nın Pazartesi günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bankanın 2019 yılı kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılanlar dışında, birikmiş ihtiyat akçesinin de kâra katılarak dağıtılması onaylandı ve avans dağıtım oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.
Merkez Bankası geçen yıl ana hissedarı olan Hazine'ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar lira transfer etmişti. Banka ayrıca geçen yıl bütçe açığını desteklemek adına kar transferini de Nisan'dan Ocak ayına çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Fabrika çatısına kurdu! Ayda 100 bin TL kazanıyor

Fabrika çatısına kurdu! Ayda 100 bin TL kazanıyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi yüzde 8'den 10'a yükseltildi

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi yüzde 8'den 10'a yükseltildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”

Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:

Merkez Bankası avans tutarı ile ihtiyat akçesini hissedarlara dağıtmaya başladı

Merkez Bankası duyurdu! Dağıtımına başlandı

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması (KYK borçları silinecek mi?)

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

Belçikalı Puratos Türkiye’de ekşi maya üretimi için yatırım yapıyor

Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.