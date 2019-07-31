FİNANS

MB, enflasyon tahminini yüzde 13,9'a çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 0,7 puan düşüşle yüzde 13,9'a çekildi.

MB, enflasyon tahminini yüzde 13,9'a çekti

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu.

2020 tahmini yüzde 8.2, 2021 tahmini ise yüzde 5.4 olarak belirlendi.

Para politikası yaklaşımına yönelik açıklama yapan Uysal şu mesajları verdi:

"PPK kararı sonrasındaki açıklamamızda parasal duruş belirlenirken enflasyonun ana eğiliminin dikkate alınacağını belirttik. Parasal duruşu belirlerken enflasyon eğilimini geçici etkilerden arındıran ana eğilimlere odaklanıyoruz. Enflasyonun ana eğilimini yıl sonu tahmininin sınırlı altında olduğuna işaret etmekte. "

TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarından satır başları...

Belirsizlikler 2019 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.

Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi.

Kredi büyümesi 2. çeyrekte zayıf görünüm izledi.

Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.

  1. çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlama ılımlı şekilde devam etti.

Lirada ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

İşlenmemiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti.

Temel mal grubundaki düşüş eğilimi devam etti.

Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı.

Net ihracattaki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

TCMB 2019 ortalama ham petrol fiyat tahmini 65 dolar, önceki 67 dolar

TCMB 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 , önceki yüzde 11.

TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminİ yüzde 15, önceki yüzde 16.

TCMB 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.9'a indi.

Tahminlerde küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceğini öngördük.

İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok inandırıcı geldi! Türkiye'de bir adam(!) enflasyonu emirle düşürdü. Herkes de buna inandı!
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