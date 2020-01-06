FİNANS
  4. MB - Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü

MB - Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, Aralık ayında imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ve sonuç olarak tüketici enflasyonu üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da "ılımlı gelişmenin" sürdüğüne dikkat çekti.

İstanbul, 6 Ocak (DHA) - Merkez Bankası, Aralık ayında imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ve sonuç olarak tüketici enflasyonu üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da "ılımlı gelişmenin" sürdüğüne dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları 2018 yılı Aralık ayında aylık yüzde 2.22 düşmesine karşın, yıllık artış yüzde 33.64 düzeyindeydi. Üretici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 17.56 arttı.
Merkez Bankası'nın Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ılımlı seyir devam etmiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, dayanıksız tüketim, ara ve sermaye mallarında fiyatlar aylık bazda artış kaydederken; dayanıklı tüketim mallarında sınırlı bir oranda geriledi.
"Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yüksek oranlı artışta (yüzde 1.24) süt ve et ürünleri ile katı-sıvı yağlar öne çıkarken, ara malı grubunda metal ürünlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu.
"Sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte ise metal yapı ürünlerinin, motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ve makinelerin etkisi hissedildi.
"Bu dönemde, elektrik üretimi ve dağıtımı ile petrol ürünleri fiyatlarındaki artışa karşın, gaz imalatı ve dağıtımı fiyatlarındaki düşüşle, enerji grubu fiyatları yatay bir seyir izledi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasatNarenciyenin başkentinde güle oynaya hasat
Katar’daki lüks otele Türk mobilyasıKatar’daki lüks otele Türk mobilyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rumeli Türkleri’ne genç başkan

Rumeli Türkleri’ne genç başkan

Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

Katar’daki lüks otele Türk mobilyası

Katar’daki lüks otele Türk mobilyası

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.