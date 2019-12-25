FİNANS
  3. MB - Finansal hizmetlerde güven Aralık’ta 9.8 puan azaldı

MB - Finansal hizmetlerde güven Aralık’ta 9.8 puan azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Aralık ayında, geçen aya göre 9.8 puan düşüşle 157.2 düzeyine geriledi.

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Aralık ayında, geçen aya göre 9.8 puan düşüşle 157.2 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre;
- son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladı.
- Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentileri de zayıflayarak devam etti.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre;
- son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin seyrin güçlendiği,
- gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.
Aralık ayında, sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;
64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) ve 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10.6 ve 7.1 puanlık azalış, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde ise 5.8 puanlık artış oldu.

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