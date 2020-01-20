MB genel kurulunda ihtiyaç akçesinin kâr ile dağıtımı onaylandı

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Merkez Bankası 2019 kârının, gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının dağıtımı bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildi.

Merkez Bankası'nın Pazartesi günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, bankanın 2019 yılı kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılanlar dışında, birikmiş ihtiyat akçesinin de kâra katılarak dağıtılması onaylandı ve avans dağıtım oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.

Merkez Bankası geçen yıl ana hissedarı olan Hazine'ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar lira transfer etmişti. Banka ayrıca geçen yıl bütçe açığını desteklemek adına kar transferini de Nisan'dan Ocak ayına çekmişti.

Merkez Bankası'nın Hazine'ye aktaracağı tutar, bankanın 2019 bilançosu açıklandıktan sonra netleşecek.

