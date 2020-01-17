MB - Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.09 ve yıllık bazda yüzde 7.19 yükseldi ve reel olarak yıllık bazda yüzde 3.05 düştü.

