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  4. MB - Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar

MB - Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin net döviz pozisyonu açığı, Ekim ayında, Eylül'e göre 1 milyar 616 milyon dolar azalarak 176 milyar 433 milyon dolara geriledi.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye'nin net döviz pozisyonu açığı, Ekim ayında, Eylül'e göre 1 milyar 616 milyon dolar azalarak 176 milyar 433 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ekim döneminde, Eylül değerlerine göre varlıklar 2.9 milyar dolar, yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı.
Ekim dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 676 milyon dolar, 309 milyon dolar ve 889 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 902 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon dolar ve 1 milyar 149 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül dönemine göre 236 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 751 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 65 milyon dolar arttı.

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