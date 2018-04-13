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MB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

MB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli Döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli Döviz satım ihalesine 255 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,11103, en düşük fiyat 4,10960 en yüksek fiyat 4,11227 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,10540 olarak gerçekleşti.

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döviz döviz alım ihalesi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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