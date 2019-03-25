FİNANS

MB: Swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı.

MB: Swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile

sınırlandırılmıştır" denildi. Daha önce ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

Merkez Bankası'nın bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolar Swap Piyasası döviz karşılığı TL swap

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