McDonald's Türkiye lisansını Birleşik Holding'e satıyor

Anadolu Grubu Holding McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'nin 280.7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı.

Anadolu Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

"Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

"Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KAYNAK:DHA

