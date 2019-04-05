FİNANS

MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek.

MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

Ehliyeti olup sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyenler için verilen dersler yasal çerçeveye alınacak. Yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak.

Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ehliyet surucu kursu

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