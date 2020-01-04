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  4. MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği

MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "İhtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açacağız" - "Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Türkiye'nin Otomobili için teknik eleman desteği müjdesini verdi.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun heyecanını biz de paylaşıyoruz." ifadesini kullanan Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını duyurdu.

Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Selçuk, bu kapsamda çok sayıda yeni projeyi son bir yılda başarılı şekilde uygulamaya koyduklarını aktardı.

Savunma sanayi alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile Ankara'da istihdam garantili ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kurulduğunu, mesleki ve teknik eğitimde ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alındığını anlatan Selçuk, benzer şekilde otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi pek çok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilmeye de ilk kez 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstri Kurumu ile savunma sanayine yönelik yeni bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi kuruyoruz. Yerli otomobil projesine de üretimin yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Bakan Yardımcım Mahmut Özer’in koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız."

- Sınavla öğrenci alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "elektrikli araçlar dalı", Türkiye'nin otomobili projesinde ihtiyaç duyulan teknik elemanın yetiştirilmesi amacıyla fabrikanın kurulacağı Bursa'da eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde motorlu araçlar teknolojisi alanında ilk kez açılacak.

Kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana gelecek eğitim öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alınacak.

Elektrikli araçlar dalında öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili yetkinlikler kazandırılacak.

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bursa eğitim Kırıkkale Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milli eğitim bakanlığı MKEK Türkiye'nin otomobili

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