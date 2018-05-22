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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu için tarih verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu yapımının bu yıl sonu itibariye bitirileceğini duyurdu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl sonu itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu bitireceklerini belirterek, "Mahmutbey'den Halkalı'ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Uysal yaptığı açıklamada, 9,7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı'nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Uysal, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl sonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu bitireceğiz. Mahmutbey'den Halkalı’ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yıl sonu itibariyle bitiyor. Açıldığında havalimanından Halkalı'ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir metro hattının da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek."
Halkalı'dan 3. Havalimanı'na gidecek metro hattının da tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın geleceği durumdan bahseden Uysal, "Buradan Bahçeşehir'e gidecek hat var. Halkalı’dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy'den Başakşehir'e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü'ne geçen metromuz var. Yani, şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek." değerlendirmesinde bulundu.


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