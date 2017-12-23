Meclis Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi kabul edildi

2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesapları kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nde 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.

Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı.

Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'de yaptığı teşekkür konuşmasından satır başları şöyle:



"Yanlış hesap Kudüs'ten döner, nitekim dönmüştür. Bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Ülkeler tehditler karşısında boyun eğmedi. Cumhurbaşkanımızın dönem başkanlığında tüm dünyada yankılanmıştı. Dünya, 5'ten büyük olduğunu bu kez gösterdi. Türkiye olarak, bu kararın bu yönde çıkması için büyük gayret gösterdik. Bu çalışmalara katkı sağlayan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

NE KADAR SAĞLAM BİR EKONOMİYE SAHİP OLDUĞUMUZU CÜMLE ALEME GÖSTERDİK



"Bu karara destek veren BM ülkelerine teşekkür ediyorum. Küresel krizden sonra ilk defa, 2017'den itibaren dünya ekonomisinde bir iyileşme ve ticarette bir artış olduğu görünmektedir. Türkiye, işleyen demokrasiyle değil, aynı zamanda güçlü ekonomisiyle gıpta edilen ülke olmayı sürdürmektedir."

"2016 yılındaki hain darbe girişimi sonrası iç ve dış birçok çevre, Türkiye ekonomisinin çökeceğini ve bir daha toparlanamayacağını söylemiştir. Üstüne basa basa "Türkiye güçlü bir ülke, ekonomimiz sağlam temeller üzerinde duruyor" dedik. Ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu cümle aleme gösterdik."

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDUDUR, UMUDU OLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"



"Ekonomik büyümemizi, beklentileri ters yüz ederek rekora ulaştırdık. Büyümede hep önde giden Çin ve Hindistan'ı da sollayarak dünyada liste başına ulaştık. Yatırımlar artıyor, ihracatta tam zamanların rekoruna gidiyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce gencimize, kadınımıza aş kapısı açmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü olması önemlidir. Türkiye Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir."

"2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan büyümeyi tekrar sürdüreceğiz. Hükümetimiz olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli kalkınmasına odaklanmaktadır. Dönüşüme seyirci kalmayacak, gelişmişlikte bir üst lige çıkacak politikaları hayata geçiriyoruz. Sorumsuz, beyan ve eylemlerle uğraşacak kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kalkınmamızda 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı' vardır. 2018 yılı merkezi yönetim bütcesinin bir kez daha ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum."