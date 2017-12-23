Meclis Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi kabul edildi

23 Aralık 2017 00:12
Meclis Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesapları kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu’nde 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.

Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı.

Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'de yaptığı teşekkür konuşmasından satır başları şöyle:

"Yanlış hesap Kudüs'ten döner, nitekim dönmüştür. Bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Ülkeler tehditler karşısında boyun eğmedi. Cumhurbaşkanımızın dönem başkanlığında tüm dünyada yankılanmıştı. Dünya, 5'ten büyük olduğunu bu kez gösterdi. Türkiye olarak, bu kararın bu yönde çıkması için büyük gayret gösterdik. Bu çalışmalara katkı sağlayan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

NE KADAR SAĞLAM BİR EKONOMİYE SAHİP OLDUĞUMUZU CÜMLE ALEME GÖSTERDİK

"Bu karara destek veren BM ülkelerine teşekkür ediyorum. Küresel krizden sonra ilk defa, 2017'den itibaren dünya ekonomisinde bir iyileşme ve ticarette bir artış olduğu görünmektedir. Türkiye, işleyen demokrasiyle değil, aynı zamanda güçlü ekonomisiyle gıpta edilen ülke olmayı sürdürmektedir."

"2016 yılındaki hain darbe girişimi sonrası iç ve dış birçok çevre, Türkiye ekonomisinin çökeceğini ve bir daha toparlanamayacağını söylemiştir. Üstüne basa basa "Türkiye güçlü bir ülke, ekonomimiz sağlam temeller üzerinde duruyor" dedik. Ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu cümle aleme gösterdik."

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDUDUR, UMUDU OLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Ekonomik büyümemizi, beklentileri ters yüz ederek rekora ulaştırdık. Büyümede hep önde giden Çin ve Hindistan'ı da sollayarak dünyada liste başına ulaştık. Yatırımlar artıyor, ihracatta tam zamanların rekoruna gidiyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce gencimize, kadınımıza aş kapısı açmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü olması önemlidir. Türkiye Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir."

"2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan büyümeyi tekrar sürdüreceğiz. Hükümetimiz olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli kalkınmasına odaklanmaktadır. Dönüşüme seyirci kalmayacak, gelişmişlikte bir üst lige çıkacak politikaları hayata geçiriyoruz. Sorumsuz, beyan ve eylemlerle uğraşacak kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kalkınmamızda 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı' vardır. 2018 yılı merkezi yönetim bütcesinin bir kez daha ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 0 Oy
    Rantiyeci ve faizcinin bütçesidir, hayırlı oluyorsa onlara olacak, emek, alınteri, garib guraba bu bütçede yok çünkü örtülü faizci ve rantiyeci akepe yaptı bütçeyi, bu bütçeden 70 milyon garibana hayırlı bir sonuç çıkmayacaktır.
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    bu bütçenin reddedilmesi gerekmez mi.kabul 303,ret 1234 .nasıl kabul ediliyor.anlamış deilim.isyan ediyorum ya isyan isyan isyan.
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    büyüme derken neresi büyüdü abi ?
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  • 0 Oy
    Her şey çok güzelde biz vatandaşlarda milli gelirden azıcık pay alsak.. Biz 4 kişilik aileyiz yılda 44 000 dolar gelirimiz olması lazım ama, ben mi yanlış hesaplıyorum acaba 4 ümüzün geliride yıllık 6 200 dolar civarı çıkıyor. Her geçen gün bizim ailenin geliri küçülüyor. Biz büyüyemiyoruz. Ama büyüklerimiz daha iyi bilir biz yanlış hesaplıyoruz. Gerçek olan alttan alıp üstteki garibanlara veriliyor. Sayın yüce meclisimize duyurulur..Bizim ekonomi bozuk.
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    büyümeyi biraz durdurun,çokfazla büyüdük
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    2018 bütçesi ne kadar mynet?
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    MADEM EKONUMİMİZ SAGLAMDA BU EMEKLİ BU ASKARİ ÜCRETLİ NEDEN PER PERİŞAN BUNLARIN BİR BİRİNE BAGLANTISI YOKMU VARDA PAYDAN EMEKLİYE ASKARİ ÜCRETLİYE PAY VARDA SİZLERDEN DÜŞMÜYORMU HAKKIMIZI SİZLERMİ YİYORSUNUZ YOKSA DEYİNDE BİLELİM AÇIZ PERİŞANIZ BORÇLUYUZ ÖDEME GÜCÜMÜZDE YOK
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    topunuzun Allah bin türlü belasını versin bu bütçede vatandaş için ne var he asgari ücrete 3 kuruş zam yapacaksınız çalışandan fedakarlık bekliyorsunuz ama iş kendiniz olunca aslan kesiliyorsunuz dinimizce hak yemek en büyük günahlardan birisi ise hiç birinize hakkımı helal etmiyorum haram olsun Ahirette görüşürüz inşallah
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  • 0 Oy
    siz sağlam olursunuz tabi biz çalışanlar olarak sürünelim umrunuzda mı?
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    Toplam gelir vergisisinin % 80 i asgari ücretli ve yoksul insanlardan toplanırken ,ülkenin kaymağını kodamanların yediği çürümüş bir sistemin ,ahlaksız siyasetinden başka birşey değildir
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  • 0 Oy
    Ben Türkiyede sağlam bir ekonomi göremiyorum.Devletin gelirlerinin %99.9 Halktan toplanan vergilerle çark döndürülmeye çalışılıyor.Ekonomininizin gücü Asgari ücrete çalışan insanlarmı yoksa çok büyük ekonomimiz var diyipde 1400 lira alan vatandaşdan gelir vergisi kesmekmi.Bu laflara herkesin karnı tok 2019 da görüşelim.
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