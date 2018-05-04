FİNANS

Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği, paket ile binlerce yaşlılarında da yüzü gülecek. 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırılacak.

Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artıyor

Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıkacak. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşacak.

Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

SAĞLIK ÜCRETSİZ

Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Sağlık da ücretsiz. Kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşlı maaş başbakan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Kamuda çalışan 4C’lilere çifte maaş müjdesi

Kamuda çalışan 4C’lilere çifte maaş müjdesi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

Dede tarifiyle Katar'a 'bez sucuk' ihraç ediyor

Dede tarifiyle Katar'a 'bez sucuk' ihraç ediyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Mayıs çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Mayıs çeyrek altın fiyatları

Maliye Bakanı'ndan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Maliye Bakanı'ndan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Kamuda çalışan 4C’lilere çifte maaş müjdesi

Kamuda çalışan 4C’lilere çifte maaş müjdesi

AB'den Türkiye için büyüme tahmini

AB'den Türkiye için büyüme tahmini

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.