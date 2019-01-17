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Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

20 milyon kiracının yüzünü güldürecek düzenleme Meclis'ten geçti. Kira fiyat artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranı yüzde 16'ya indi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte bin liralık kirada 270 lira olan tavan artış oranı da 110 lira azalarak 160 liraya inmiş oldu.

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Döviz kurlarındaki hareketlilik yüzünden üretici fiyatları yükselince Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na dahil edilen bir düzenlemeyle kira fiyat artış oranlarında baz alınan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kullanılması kararlaştırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2018 Aralık ayı enflasyonunda TÜFE'de yüzde 0,40 Yİ-ÜFE'de ise yüzde 2,22 düşüş meydana geldi. Aralık ayındaki gerilemeyle birlikte yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 20,30, ÜFE'de ise yüzde 33,64 oldu.

YAKLAŞIK 10 PUANLIK FARK VAR

Kira artış oranlarında baz alınan 12 aylık ortalama ÜFE'de yüzde 27, TÜFE'de ise yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti.

Ancak enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE'nin baz alınmasını ön gören düzenlemenin Meclis'ten geçmemesinden kaynaklı kira artış oranlarının ÜFE üzerinden yapılmaya devam edeceği kaydedilmişti. Bu da bin liralık bir kirada aylık 110 lira daha fazla ödenmesi anlamına geliyordu.
Kiraları düşürecek düzenleme Meclis'ten geçti

İşte milyonlarca kiracının ev sahipleri ile yapacakları zam oranı görüşmelerinde elini rahatlatacak olan düzenleme dün gece Meclis'ten geçti.

ÜFE YERİNE TÜFE BAZ ALINACAK

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasa'da yer alan bir madde ile yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecek.

BİN LİRADA 110 LİRA DAHA AZ ÖDENECEK

Kararın yasalaşmasıyla birlikte 2019 yılında kira artış oranı TÜFE'deki 12 aylık ortalaması olan yüzde 16'yı geçemeyecek. Bu hesaplamaya göre ise bin TL'lik bir evde oturan vatandaşın kirası en fazla yüzde 16'lık zam sonrası bin 160 TL'ye yükselecek. Bu rakam ÜFE baz alınsaydı bin 270 liraya çıkacak kiracılar TÜFE'ye göre 110 lira daha fazla kira ödeyecekti. KAYNAK: YENİŞAFAK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
apk süpür şeyler ulan 160 TL azmi millet karnını doyuramıyorlar hem onlar hikaye ev sahibi istediği zaman yapıyor işine gelmiyorsa çık diyor kimi kime şikayet edeceksin şikayette bulunan bile yıllarca mahkeme kapılarına gidip geleceksin sonuç hikaye önce adalet oda bizim ülkemizde yok akp onuda bitirdi
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