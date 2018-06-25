Meclisin ekonomi vitrini şekillendi

AA muhabirinin 24 Haziran genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 27. Dönem'de Mecliste partilerin ekonomi kurmayı olarak yerini alacak isimler belli oldu.

Buna göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'den, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'tan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge'den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana'dan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'dan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'dan yeniden milletvekili seçildi.

AK Parti'nin ekonomist kökenli bakanlarından Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Fikri Işık da Kocaeli 1. sıradan parlamentoya girdi.

Geçmiş AK Parti hükümetlerinin ekonomi yönetiminde görev alan bazı eski bakanlar da parlamentoya girmeye hak kazandı.

Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl 1. sıradan, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Diyarbakır 1. sıradan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri 3. sıradan milletvekili oldu.