FİNANS

MediaMarkt Teknosa hisselerini satın alma planını askıya aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, MediaMarkt Teknosa hisselerini satın alma planını askıya aldı. Söz konusu kararda döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık etkili oldu.

MediaMarkt Teknosa hisselerini satın alma planını askıya aldı

Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt, Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya alırken; şirketin değerlemeleri yeniden yaptıktan sonra kararını vereceği belirtildi.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, görüşmelerin şu anda askıya alınmasına karşın, süreç tamamen sona erdirilmedi.

Konuya yakın bir kaynak, "MediaMarkt döviz kurlarında son dönemdeki hareket nedeniyle projeyi askıya aldı. Değerlemeleri yeniden yapacak. Sonrasında satın alma ya da almama yönünde bir karar verecek" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da, taraflar arasındaki görüşmelere ara verildiğini doğruladı; ancak tamamen iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynaklardan biri, MediaMarkt'ın kararını vermesinin Ekim ayını bulabileceğini söyledi.

Temmuz ayında basında MediaMarkt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü yönünde haberler yer almıştı. Ancak taraflardan söz konusu haberlere ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Teknosa Media Markt satış

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