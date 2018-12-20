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MediaMarkt, Teknosa'ya yatırımdan vazgeçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ceconomy ile Teknosa'ya ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmeleri sona erdi. Sabancı Holding'den yapılan açıklamada görüşmelerin 13 Ekim'de sonlandırıldığı belirtildi.

MediaMarkt, Teknosa'ya yatırımdan vazgeçti

Sabancı Holding iştiraki Teknosa'da stratejik opsiyonların değerlendirilmesi ile ilgili Ceconomy ile yürütülen görüşmelerin 13 Ekim'de kesildiğini duyurdu.

Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın ana şirketi konumundaki Ceconomy'nin CFO'su Mark Frese dün yaptığı açıklamada, Teknosa'ya yatırım ile ilgili görüşmelerin askıda olduğunu söylemişti.

Ceconomy'nin açıklamasının ardından bu sabah Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Ceconomy ile Teknosa'ya ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak'ta başlanıldığı, görüşmelerin 13 Ekim'de ise kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Teknosa'da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi.

Reuters'ta 29 Ağustos'ta kaynaklara dayandırılan haberde, Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya aldığı belirtilmişti. KAYNAK:REURTERS

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Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding Teknosa Media Markt

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