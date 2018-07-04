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Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Media Markt'in Teknosa'yı almak için görüştüğü bildirildi. Media Markt'tan üst düzey bir yetkili ise yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti.

Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Milliyet'in haberine göre Alman teknoloji perakende firması Media Markt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü belirtildi.

Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

MEDİA MARKT HİSSELERİ YÜKSELDİ

Haberin ardından Media Markt hisseleri yüzde 6'dan fazla yükseldi.

MEDİA MARKT'TAN YALANLAMA GELDİ

Media Markt'tan üst düzey bir yetkili ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Media Markt Teknosa

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