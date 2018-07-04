Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Milliyet'in haberine göre Alman teknoloji perakende firması Media Markt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü belirtildi.
Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
Haberin ardından Media Markt hisseleri yüzde 6'dan fazla yükseldi.
Media Markt'tan üst düzey bir yetkili ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti.
Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları
Amazon Prime Day'in tarihi belli oldu
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum