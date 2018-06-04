FİNANS

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyon verisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor" dedi.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,62 oranında artış göstererek yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin açıklanması sonrası, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıttığını ifade etti.

Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mayıs itibariyle kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisinin 4 puandan yüksek olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek"

"Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda" diyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak" şeklinde konuştu.

Şimşek, enflasyon ve cari açıktaki iyileşmenin sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödemeBank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme
Mayıs ayının zam şampiyonu havuçMayıs ayının zam şampiyonu havuç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı canlı yayında açıkladı! Sayı 5 bine çıkıyor

İçişleri Bakanı canlı yayında açıkladı! Sayı 5 bine çıkıyor

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

Mayıs ayının zam şampiyonu havuç

Mayıs ayının zam şampiyonu havuç

Fenerbahçe hisselerine Koç dopingi

Fenerbahçe hisselerine Koç dopingi

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.