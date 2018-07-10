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Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Twitter'da veda mesajı yayımladı.

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Twitter'dan görüşlerini paylaşan Mehmet Şimşek'in mesjaları şöyle;

Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim.

Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.

Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kabine

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cok faydalı oldunuz sayın eski bakan sayenizde maaşımız arttı refah duzeyimiz artti dolar 1 TL benzin 1 TL oldu mutfakta et gördük gelir duzeyimiz o kadar arttiki artık keyfimize gore vergi odeyelim dedik tesekkur ederiz damattan daha iyi performans bekliyorum haydi damat sira sende
böyle bir açıklama yapan biri saygıyı hakediyor.adamsın hemşo
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