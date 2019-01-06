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Mehmetçik'in yüküne 'Derman' olacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Mersin'de prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanıyor.

Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde 2016'da çalışmalarına başlanan "Derman"ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi.

8 çeker zırhlı araç Mehmetçik'e teslim edilecek

Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.
"Derman", TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.
Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen "Derman"ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor.
Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derman"ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi.
TSK'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu. Saltık, "Derman" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Artık herhangi bir izne, yabancı ülkelerin onayına tabi olmadan bir araç geliştirelim, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir aracımız olsun istedik. Fikir buradan çıktı." ifadesini kullandı.
Ar-Ge merkezlerinde 40'a yakın mühendisle çalıştıklarını ifade eden Saltık, şöyle konuştu: "Kendimize danışman olarak hem Almanya'dan hem İngiltere'den konuya çok hakim uzmanların da desteğini aldık. 'Derman' 2 yıllık çalışma neticesinde ortaya çıktı, gururluyuz. İlk prototipimiz. İkinci aracımızın da kabinine başladık, inşallah onu da önümüzdeki aylar içerisinde tamamlayacağız. "
"TSK'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araçta ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Zırhlı araçların, tankların harekat bölgesine taşınması, mühimmat, kumanda merkezleri, hastane ve benzeri donanımın taşınması. Bunların dışında sahada, mayına basmış, yol kenarı bombaları tarafından tahrip görmüş araçların kurtarılması... 'Öyle bir araç yapalım ki bu hizmetleri yapsın ve modüler olsun' dedik."
Saltık, "Derman"ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız.
"Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz." Aracın ismini "Derman" koymalarının sebebini, Saltık, "(Dertlere derman olsun) diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.
Saltık, "Derman"ın taşınmasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Aracı operasyon maksadına uygun olarak dizayn edebileceğiz. 'Derman'da seri üretime geçildiğinde, üst yapısıyla birlikte yüzde 70 yerlilik oranına ulacağız. Araca 30 tonluk bir yük yüklenebiliyor, arkasına römork ilave edildiğinde 70 tonluk Altay tankını taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. İnşallah 'Derman' adı gibi çözüm olur ve ordumuzun her türlü zor vazifesinde biraz olsun yardımcı olur." şeklinde konuştu. Seri üretim aşaması için hazır olduklarını vurgulayan Saltık, Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılacak sözleşmeyle bunun gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık da "Derman"ın üretim aşaması, teknik özellikleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi. Aracı 8 çeker ve 517 beygir gücüne sahip olacak şekilde tasarladıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:
"Tam otomatik 16 ileri şanzımana sahip aracımız yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilmektedir. Derman şu anda kendi ağırlığıyla birlikte 48 ton yük taşıyabilmektedir. İlerleyen aşamalarda, gereksinime göre tank taşıyıcı, kurtarıcı, konteyner taşıyıcı araç olarak görev alabilecek özelliklerdedir.
Balistik zırh koruma özelliğine sahip araç, bunu ilave özelliklerler seviyesini arttırabiliriz. Şu anda prototip üretimi tamamlandı, yurt dışında bazı doğrulama testlerine göndereceğiz."
Aracın yerlilik oranını arttırmak adına çalışamalarını sürdüreceklerini aktaran Işık, "Yerlilik oranını arttırmak en büyük hedefimiz. Üretecek olduğumuz askeri araçların üretim adetleri TSK'nın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanabilecektir. Esnek bir üretim kapasitesine sahibiz." ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman

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