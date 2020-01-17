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  4. Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Corendon Airlines’ın e-ticaret müdürlüğü görevine Melih Pazarlıoğlu atandı.

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Corendon Airlines’ın e-ticaret müdürlüğü görevine Melih Pazarlıoğlu atandı. Pazarlıoğlu, Corendon Airlines’ın e-ticaret faaliyetleri ve stratejilerinden sorumlu olacak.
Melih Pazarlıoğlu konuyla ilgili olarak “Dijitalleşmenin önemini ve bununla birlikte her geçen gün yolcuların istek ve beklentilerinin ne kadar hızlı değiştiğinin farkındayız. Detaylara önem veren Corendon Airlines olarak yolcularımıza bilet aldıkları andan itibaren bambaşka bir tecrübe yaşatabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
Üniversite eğitimini Türkiye’de turizm ve otelcilik alanında tamamladıktan sonra eğitimini Londra’da University of Wales İşletme Bölümü’nde sürdüren Melih Pazarlıoğlu, eğitimi devam ederken, Londra Park Lane Hilton gibi şirketlerde görev aldı. 2010 yılında Türkiye’ye dönen Pazarlıoğlu, kuruluşundan itibaren Grupanya.com’da iki yıl çalıştı. Ardından N11.com’un core ekibiyle birlikte kuruluşundan önce başlayarak 6 yıl süresince kategori yöneticiliği görevini sürdürdü. Farklı e-ticaret platformlarında uçak bileti ve turizm satış kanalları kurulmasını sağlayan Pazarlıoğlu, birçok start-up projesinde liderlik ve e-ticaret danışmanlığı yaptı. (Fotoğraflı)

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