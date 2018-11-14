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Melki köylülerin geçim kaynağı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Havran ilçesinde, ormanlarda çıkan melki mantarı vatandaşların geçim kaynağı haline geldi. Küçükşapçı Mahallesindeki vatandaşlar Kazdağı'ndan topladıkları mantarları Edremit-Balıkesir karayolu kenarında satarak geçim sağlıyorlar.

Melki köylülerin geçim kaynağı oldu

Yörede sonbahar yağışlarının düşmesi sonucu ormanlık alanlarda bol miktarda melki mantarı çıktı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, ormanlık alanlardan topladıkları mantarların kilosunu 10 liradan satarak para kazanıyorlar. Çok sayıda insanın ormanda mantar topladığını anlatan 71 yaşındaki İsmail Gülkokan, “Yağmur düşünce ormanlarda mantar çıktı. Bizde onları toplayıp yol kenarında satıyoruz. Melki mantarı bizim buralarda bilinen zehirsiz bir mantar türüdür. Onun için alıcısı da çok. Kilosunu 10 liradan satarak harçlığımızı çıkarıyoruz” diye konuştular. KAYNAK:İHA

melki

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Anahtar Kelimeler:
kazdağı melki mantarı geçim kaynağı

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