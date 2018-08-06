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Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yükselen dolara karşı Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü .Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi.

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

TL'de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı.

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu

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Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin TL'ye etkisi sınırlı oldu.

Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.

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merkez bankası dolar mudehale

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