Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

TL'de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı.

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin TL'ye etkisi sınırlı oldu.

Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.





