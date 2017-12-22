Memur Ek İş Yapabilir mi?

Dr. Mehmet Bulut – İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı





Memurların görevleri süresince yapmaları yasak olan bazı faaliyetler var. Bunlara dikkat etmek, sorun yaşamamak ve ceza almamak için önemli.



Son zamanlarda Mynet Finans okurlarından memurların ek iş yapıp yapamayacağına ve şirket ortağı olup olamayacaklarına ilişkin birçok soru alıyorum. Memurluk, üniversiteden mezun olan birçok genç için hayallerdeki iş kapısı. Mevcut haliyle memurların sahip olduğu iş güvencesi özel sektörde çalışanlara nazaran önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak memurların aldıkları maaşlar ne yazık ki yoksulluk sınırının çok altında kalıyor. Öyle ki öğretmenlerin maaşı mesleğin saygınlığı ile bağdaşmayacak derecede düşük.



Memurun Ek İş İmkanı Var mı?



Memur maaşlarının düşük seviyelerde olması ister istemez akıllara ek iş yapılması mümkün mü sorusunu getiriyor. Ancak bu noktada memurların dikkatli olması gerekli. Çünkü ek iş yapılması durumunda disiplin cezası alabilirler.



657 sayılı Kanun’da memurların yapamayacağı işler tek tek sayılmış. Bunları şöyle sayabiliriz:



1-Memurlar Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz



2-Memurlar ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil olamaz



3-Memurlar kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamaz.



4-Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz.



5-Memurlar herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.



Memur Limited Şirket Ortağı Olabilir



Memurlar kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamıyorlar ama limited şirket ve anonim şirketlere belli şartlarda ortak olmaları mümkün. Memurlar, anonim şirket ortağı olabilirler, ancak bu şirketlerin yönetim ve denetiminde görev almazlar. Öte yandan, şirketin personeli sayılacak bir görev yapamazlar ve şirketin kanuni temsilcisi de olamazlar.



Ayrıca memurlar, limited şirket ortağı da olabilirler. Ancak, ortak olacakları şirketin ana sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmesi ve memurun bu kişiler arasında yer almaması gerekiyor. Öte yandan, memurlar ortağı oldukları limited şirketin yönetim ve denetimde görev alamayacakları gibi, şirketin personeli sayılacak bir görev de yapamazlar ve şirketin kanuni temsilcisi de olamazlar.



Memurlar saydığımız yasak olan faaliyetleri yapmaları halinde 657 sayılı Kanun’a göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi söz konusu. Bu sebeple memurların yaptıkları işlere dikkat etmeleri gerekli.



mehmet.bulut79@mynet.com

