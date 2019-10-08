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Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Program geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından paylaşılmıştı. Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü Ocak ayı enflasyon farkına çevirdi. Peki ocak zammı ne kadar olacak?

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

? Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 13.90. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağkurlu emekliler yılbaşında yüzde 8.46 zam alabilecek.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan farka ocakta yüzde 4’e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak.

YEP’E GÖRE FARK

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE’nin YEP’te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12’de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olacağı anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli memur Yeni Ekonomi Programı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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