Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Kim ne kadar maaş alacak?

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle: GENEL MÜDÜR 1/4 2019 Temmuz: 12.358 2020 Ocak: 13.136

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 2019 Temmuz: 6.499 2020 Ocak: 6.904

MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2019 Temmuz: 3.997 2020 Ocak: 4.264

ÖĞRETMEN 1/4 2019 Temmuz: 5.005 2020 Ocak: 5.328

KAYMAKAM 1. sınıf 1/4 2019 Temmuz:11.350 2020 Ocak: 12.021

BAŞKOMİSER 3/1 2019 Temmuz: 6.495 2020 Ocak: 6.899

POLİS MEMURU POLİS MEMURU 8/1 2019 Temmuz: 5.681 2020 Ocak: 6.041

UZMAN DOKTOR 1/4 2019 Temmuz: 7.731 2020 Ocak: 8.203

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 2019 Temmuz: 4.854 2020 Ocak: 5.168

MÜHENDİS 1/4 2019 Temmuz: 6.634 2020 Ocak: 7.047

TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 2019 Temmuz: 4.161 2020 Ocak: 4.437

PROFESÖR 1/4 2019 Temmuz: 10.690 2020 Ocak: 11.325

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 2019 Temmuz: 6.297 2020 Ocak: 6.690

VAİZ 1/4 2019 Temmuz: 5.203 2020 Ocak: 5.536

AVUKAT 1/4 2019 Temmuz: 6.333 2020 Ocak: 6.728