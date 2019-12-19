Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir'

Son olarak 2018 yılının Aralık ayında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, 1 yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini ve taleplerini sıraladı. Yalçın, toplantının 2019’a dair olumlu, istenen, beklenen ve hak edilen olumlu kararlara, kayda değer kazanımlara, sıkıntıları bitiren, sorunları çözen, haklı talep ve beklentileri hayata geçiren ortaklaşmalara hayat verecek bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini ifade etti. Yalçın, KPDK’nın gündemsiz şekilde toplanmasını da eleştirerek, “Ne yazık ki Kurulumuzun münhasır bir gündemi bu toplantıda yok. Bir anlamda toplantı tarihi, yeri, zamanı bildirilen fakat gündemi bilinmeyen bir KPDK toplantısı daha icra edeceğiz. Ve umuyorum ki gündem maddeleri olmaksızın yaptığımız son KPDK toplantısı olur” şeklinde konuştu.

1 Ocak itibarıyla hem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla oluşan 5. dönem toplu sözleşmenin hem de 2020 merkezi yönetim bütçesinin yürürlüğe gireceği gerçeğini de dikkate alarak KPDK taleplerini hazırladıklarını ifade eden Yalçın, “Taleplerimizi bir şema şeklinde özetlersek üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci grupta; kamu görevlileri sendikacılığı mevzuatıyla kamu personel mevzuatına ilişkin paradigma değişimi gören reform ve restorasyon içeren taleplerimiz var. İkinci grupta; toplu sözleşme sürecinde de teklif olarak kamu işverenine sunulan, hatta bir bölümü uzlaşılan mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimiz var. Üçüncü grupta ise; kamu personel sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin mevcut sorunlarının çözümüne, işleyiş ve işletiminin güçlenmesine, kamu işvereninin beklentileri karşılama kapasitesinin yükseltilmesine yönelik taleplerimiz var” diye konuştu.