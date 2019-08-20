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Memur-Sen, saat 15.00'te iş bırakıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Memur-Sen, saat 15.00'te iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Memur-Sen, saat 15.00'te iş bırakıyor

Hükümetle memurlar arasında zam pazarlığından henüz sonuç çıkmadı.

Memur-Sen saat 15.00'te iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

Memurlar, saat 17.00'de de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacaklar. Hükumet memurlara son olarak 2020 için yüzde 4, 2021 için ise yüzde 3 artış teklif etmişti.

Bu yeni teklif de memurları tatmin etmedi. Yeni bir öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sona erecek müzakere süresinin uzaltılması çağrısında da bulunmuştu.

Taraflar uzlaşmazsa, konu kamu görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek.

Zam oranı kurul tarafından belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
memur sen aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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