FİNANS

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

14 Mart 2018 09:53

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, akademisyen ve milletvekillerini örnek göstererek, kamuda da sakalın serbest olmasını ve kravat zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin
Yalçın konuşmasında, Kamuda başörtüsünün çözülmesi, üniversitelerden turnikelerin sökülmesi, üniversite bahçelerinin kışla olmaktan çıkarılıp kampüse dönüştürülmesi, pankart altında yürüyen rektör dönemlerinin sona ermesi, kat sayı ve adaletsizliğinin geride bırakılması, meslek liselerinin önünün açılması, imam hatiplerle ilgili milletin hassasiyetinin yeniden nüksetmesi ve yolunun yeniden açılması gibi birçok konuda Memur-Sen olarak bu ülkenin demokratikleşmesine katkı sunduklarını dile getirdi.
 
Kenan Evren'den kalma bir yönetmelikle hizaya sokulmak istemediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti: 
 
"Üniversitede bir akademisyen ve mecliste bir vekil sakal bırakabiliyorsa, kamudaki adam da sakal bırakabilsin, kravat takma mecburiyetinde kalmasın. Bitlis'ten bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum. İki yakamızı bir araya getirmek için illa kravat takmak zorunda bırakmayın. Temel hak ve özgürlükler noktasında bu yönetmelik yeniden ele alınsın. 82 model Kenan Evren yönetmeliği ile idare edilmemiz yakışık almaz. Bunu da buradan bir kez daha ifade ediyorum." AA

 

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Okuyucu Yorumları73 yorum
  • 61 Oy
    Ülke geriye gitsin diye elinden geleni yapan sahtekar yobazlar...akp nin beslemesi sarı sendika...
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  • 44 Oy
    Hükümet güdümündeki sarı sendika iktidar değişirse üye bulamayacaksınız metazori üye yaptığınız emekçiler size gereken dersi o zaman verecekler...
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  • 43 Oy
    Günaydın buçuk ali, günaydın...
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  • 43 Oy
    Seçimlerde kesin Millet vekili adayı 1. sıradan
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  • 36 Oy
    Kesinlikle katılmıyorum. Çoğu memur sakal serbest diye terörist gibi geziyor devlet kurumunda masanın karşısında hizmet veren ile hizmet alan kişi arasında önemli bir unsurdur görünüm.Tam tersi çalışanların bakımlı olması gerekiyor gibi ılımlı yaklaşmak yerine yapılan açıklamaya bak yakında pijamaya , terlik vb çalışmak içinde elinizden geleni yaparsınız
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  • 0 Oy
    @arzu_1983_bzhyi Fransa hariç diğer 26 ülkede devlet memurları için herhangi bir kılık-kıyafet zorunluluğu ya da yasağı bulunmamaktadır. Yalnızca Almanya'nın bazı eyaletlerinde öğretmenlerin başörtüsü ile görev yapmasının, Hollanda'da (yargı görevlisi, polisler gibi) belli meslekleri icra edenlerin belli kıyafetleri giymesi ve aksesuarları taşımasının ve Danimarka'da yargıçların duruşmalara herhangi bir dini veya siyasi sembol ile girmesinin yasaklandığı görülmekte. Dolayısıyla, tüm kamu görevlilerinin dini semboller taşımasını yasaklaması anlamında Fransa, üye ülkeler arasında bir istisna olu
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  • 36 Oy
    SUİSTİMAL EDERSİNİZ SAKALIDA KRAVATIDA BIRAKIN DA KRAVATLA MEMURUN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELSİN
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  • 34 Oy
    Ne kadar boş konuşuyorsun. Yok sakal bırakılsın. Kravat atılsın. İnsanın kendine çeki düzeni en güzel şekilde ifade eden kumaş pantolon, kravat, gömlektir. Sakal traşı olmak zoruna gidiyorsa sen o işi bırak. Okulda bir de öğrencilerimizi uyarıyoruz. Sakalın ne. Hocam sizin ki ne oluyor derse ne diyeceksin. Bırakın bu ayakları. Sen memuruna işçine para kazandırıyormusun ona bak. Birde 66 kazanım diye kitapçık basmışlar. Hadi senin üyelerin yedi bunları. Biz yemeyiz. Yemedikte. Hiç bir kazanım yok. Aldığımızdan fazlasını vergi olarak verdik bile. Gelir vergisinin tabanını bile yükseltemediniz.
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  • 0 Oy
    @h.di Fransa hariç diğer 26 ülkede devlet memurları için herhangi bir kılık-kıyafet zorunluluğu ya da yasağı bulunmamaktadır. Yalnızca Almanya'nın bazı eyaletlerinde öğretmenlerin başörtüsü ile görev yapmasının, Hollanda'da (yargı görevlisi, polisler gibi) belli meslekleri icra edenlerin belli kıyafetleri giymesi ve aksesuarları taşımasının ve Danimarka'da yargıçların duruşmalara herhangi bir dini veya siyasi sembol ile girmesinin yasaklandığı görülmekte. Dolayısıyla, tüm kamu görevlilerinin dini semboller taşımasını yasaklaması anlamında Fransa, üye ülkeler arasında bir istisna oluşturmaktadı
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  • 39 Oy
    sakal bırakmışken takkede takalım feste giyelim cübbede oh ne güzel oldu kamu dairesi medrese dairese..siz neyin kafasını yaşıyonuz sendikacımısınız bozguncumu ülkeyi bölmekmi istiyorsunuz bunu açıklayın 3,5 cular
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  • 35 Oy
    kravat kalksın... sakala karşıyım... ölçüsü olmalı... istismara açık bir konu... ayrıca içinizdeki fetöcüleri temizleyin... memur-sen maskesi altında fetöcüler kamu kurumlarında kollanıyor...
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  • 24 Oy
    baskan ali bey e ilaveten hırsızlık yapan zimmetine para geçiren memurun eli kolu kesilsin görevini kötüye kullanan memur yağlı kazığa oturtulsun.varmısın alibey
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  • 7 Oy
    @serdar03572 Katılıyorum size madem şeriat buyurun sonuna kadar bak bakalım kaç tane memur yada siyasi kalacak hepsinin kolları bilekten kesik mekke deki dilenciler gibi sokaklar dolup taşacak kısasa kısas bu zihniyet şeriatta bile kendilerine özel uygulama çıkartırlar devlet için çaldım derler imanları kıt ahlakları hiç yok kul hakkı Allah korkusu zaten bitikki 15-16 yılda ülke nereden nereye geldi neoldu HZ Ömer Adaletine ne oldu ne ????
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  • 31 Oy
    iyi b...nu çıkarın bizim insanımız serbest kalmaya gelmez
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  • 22 Oy
    üniversitede turnike fikri tam bir ahmaklık.başörtüsü bence çözüldü,
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  • 22 Oy
    Yorum yapacaktım ama görünen köy kılavuz istemez misali vazgeçtim.
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  • 9 Oy
    Ben sizi hic kıravat takarken görmedim. Sakal derseniz, isteyen sakal bırakıyor kimse karışmıyor. Bu kadar üyesi olan bir sendika kıl ile tüy ile uğraşmayı bırakmalı. Memurun hakkını toplu sözleşme masasında bırakmamalı. 0.5 puana razı olmamalı.
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  • 7 Oy
    ŞALVAR DA GİYİLSİN O ZAMAN.O DA MİLLİ KIYAFETİMİZ DEGİLMİ?
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  • 7 Oy
    memurluğa girerken kırk takla atanlar girdikten sonra şartları beğenmeyip daha çok şey istiyorlar o kıravat takılacak vatandaşın önünde memur düzgün duracak vatandaşa hizmet ederken saygılı olacak bıyık sakal a izin verirse devlet zaten siyasallaşan memur kadrosu daha çok siyasallaşı memur sen zaten siyasallaştığı için bunları katıştırıyor dedikleri gibi olmayan memuru ayıklayacaklar onun için bu çaba
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  • 3 Oy
    kamuda gravatlı kalmadıki zaten.sakalda hep var
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  • 2 Oy
    bu kişi haklı çünkü arkasına takılmış çok akıllı binlerce memur bu sendikanın üyesi desteklerini çekseler bakalım beyefendi nerede konuşacak bunları
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  • 12 Oy
    bu siteye yorum yapmak saçmalık .. para ilemi tutuldunuz yorum yapanlar! özgürlük işte sakalda bırakırız saçta kime ne !
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  • 6 Oy
    askerleriyede kamu askerler sakallı mi olacak?? hatta sivil olsun askerler..disiplin olmalı devlet dairesinin bir ağırlığı var..disiplin ile özgürlüğü kıyaslar isen..disiplisliklige özgürlük deriz..kuralsizliga ve sonunda anarşiye kadar gider bu..ciddiyim..aşırı özgürlüğün sonu hayvanliktir sonuçta..bir kural ve gelenek görenek olmalı..olmaz ise ve senin bunun adına özgürlük der isen..en özgür olacağın yer dağ ve yalnızlıktır..özgürlüğün aşırısı hayvanlık..kuralsizligin sonu anarşidir
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  • 3 Oy
    koskoca devletin bakanı sakal bırakıyosa devletin amiri memuruda bıraksın adamına göre makamına göre kural işlemesin.
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  • 5 Oy
    yahu seni almislar memur-senin basina baskan diye koymuslar. resmi dairelerde ozensizlik ve dusuk hizmet kalitesi almis basini gidiyor, isini layigiyla yapmayan nice memur sifatli insanlari denetleyen duzelten yok, bu ve bunun gibi nice sorunlar varken kalkmis kravat takmayalim sakal birakalim derdine dusmussun. bu zihniyetteki kisiler kostek gelismemize oluyor. kensisini ciddiyete ve disipline ve ozverili olmaya davet ediyorum!
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  • 6 Oy
    iyice araplaşıyoruz..oldu bide şeriat getirin
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  • 0 Oy
    Millet geçim sıkıntısından inim inim inliyor, bunlar göndemi değiştirmek için şimdide ortaya sakak attılar, lan karnın aç olduktan sonra sakkalı olsan neyazar.Birde Kamusen baikanı olacaksın, sendikanın bütün sorunları sakalamı kaldı.
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  • 0 Oy
    bence çok güzel bir fikir
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  • 0 Oy
    Bu teklifi bu başkan değil ama daha yukarıdan verilen bir emir olduğunu düşünüyorum. 2019 seçimleri LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'in varlığı için neden son şans olduğunu açıklayanların ne kadar haklı olduğunu sanıyorum son günlerde yaşanan olaylar en canlı göstergesidir.
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  • 0 Oy
    şort terlik neden olmasın, tahrik mi olursunuz.
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  • 0 Oy
    Boş işler..kafa boş
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  • 0 Oy
    Fransa hariç diğer 26 ülkede devlet memurları için herhangi bir kılık-kıyafet zorunluluğu ya da yasağı bulunmamaktadır. Yalnızca Almanya'nın bazı eyaletlerinde öğretmenlerin başörtüsü ile görev yapmasının, Hollanda'da (yargı görevlisi, polisler gibi) belli meslekleri icra edenlerin belli kıyafetleri giymesi ve aksesuarları taşımasının ve Danimarka'da yargıçların duruşmalara herhangi bir dini veya siyasi sembol ile girmesinin yasaklandığı görülmekte. Dolayısıyla, tüm kamu görevlilerinin dini semboller taşımasını yasaklaması anlamında Fransa, üye ülkeler arasında bir istisna oluşturmaktadır" den
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  • 0 Oy
    Ben karşıyım memur kim belli değil okullarda öğretmenler saç sakal spor kıyafet Peki öğrenciye nasıl yassılıyor biliyor musunuz Soytarı gibi giyinip saç sakal bırakıp ne olduğu belli değil Bu sendikaların işi gücü yok ne yapalım Kaldırılsın sendikalar devlete çok külfet
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  • 0 Oy
    bu ülke 20 yıl sonra şeriat düzenine geçer. sakal ve bıyyık hak getire. ilerisi için yatırımlar yapılmış durumda
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  • 0 Oy
    ESKİDEN BIYIK ALTI YAPARLARDI RÜŞVETLERİ ŞİMDİDE SAKAL ALTI YAPSINLAR İYİCE Gİ,ZLENSİN DİYEMİ BU RÜŞVET YEME ÇABASI ANLAMIYORUM
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  • 0 Oy
    saç sakal kravatıon serbest bırakılmaması ile türban giyen kadına müsamahanın arasındaki ilişki; türbanlı bacılarım diyerek oy devşirmeye çalışmaktan başka birşey değildir. eğer olsaydı türbanın serbest edildiği gün erkek egemen toplum erkeğin kılık kıyafetini sorgular hale gelmezdi, aldığınız alacağınız her karar yobaz zihniyetinizin koyunlarınıza sunduğu yemdir, iyi uykular anadolunun çomarları
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  • 0 Oy
    Devlet Memurluğu ile Millet vekilliği aynı şartlarda değerlendirilmesi doğru mu? Hak ve özgürlükler derken her isteyen istediğini yapsın anlamına mi geliyor? Devlet memurluğu dendiği zaman bir kural,bir intizam,bir düzen bir yasaya göre şekillenmesi yanlış mı olur.Kravattan rahatsızlığınızın sebebi ne ola ki?Sakal dediğiniz bir avuç kıldan ibaret.Kıllanmaya bu kadar değer verilmesinin nedeni anlaşılır gibi değil.Yüz yıllar önce temizlenmek için bugünkü teknoloji ve kesici aletler(Jilet,Ustra vs) yoktu.Şartlar farklı.Mini etek,şalvar,kot pantolon da sakal ile bir mi tutulacak
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  • 3 Oy
    he sakalı getirdiniz.ki sakala kurban olayım yerinde ve zamanında ,maksatında kullanılırsa......ama kravatı kaldırıp,sakalı getirdiniz kamu kurumlarına,her yer çapulcu haneye döndü...
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  • 5 Oy
    imam hatip in sendika ile ilgisi ne . Yapması gereken iş çalışanların hakkını arttırmak. Sözleşme masasında tiyatro oynuyorsun.Onu geriye götürdüğün gibi işin olmayan her işte yorum yapıyorsun. Amacın belli hakkını arayana engel olup milletvekili olmak. Aldığı görevi yapmayan herkes haram yemiş sayılır.
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  • 6 Oy
    sendika baskanina bak oldu takke sarık giysenler de
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  • 27 Oy
    Ben kravat zorunluluğunun olmadığını biliyordum. İki yıldırda takmıyorum..
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  • 100 Oy
    KAÇ DEFA BU KONUYU BİMERE CİMERE YAZDIK AMA CEVAP BİLE VEREN OLMADI. BEN SAKAL BIRAKIYORUM MÜDÜRÜM VE DAİRE BAŞKANIMLA KARŞI KARŞIYA GELİYORUM. HERKES BIRAKIYOR BİZE YASAK.
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  • 400 Oy
    aynen sakal sünnet degil mi dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz sakal serbest olsun;)
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