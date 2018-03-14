Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Yalçın konuşmasında, Kamuda başörtüsünün çözülmesi, üniversitelerden turnikelerin sökülmesi, üniversite bahçelerinin kışla olmaktan çıkarılıp kampüse dönüştürülmesi, pankart altında yürüyen rektör dönemlerinin sona ermesi, kat sayı ve adaletsizliğinin geride bırakılması, meslek liselerinin önünün açılması, imam hatiplerle ilgili milletin hassasiyetinin yeniden nüksetmesi ve yolunun yeniden açılması gibi birçok konuda Memur-Sen olarak bu ülkenin demokratikleşmesine katkı sunduklarını dile getirdi.

Kenan Evren'den kalma bir yönetmelikle hizaya sokulmak istemediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Üniversitede bir akademisyen ve mecliste bir vekil sakal bırakabiliyorsa, kamudaki adam da sakal bırakabilsin, kravat takma mecburiyetinde kalmasın. Bitlis'ten bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum. İki yakamızı bir araya getirmek için illa kravat takmak zorunda bırakmayın. Temel hak ve özgürlükler noktasında bu yönetmelik yeniden ele alınsın. 82 model Kenan Evren yönetmeliği ile idare edilmemiz yakışık almaz. Bunu da buradan bir kez daha ifade ediyorum." AA