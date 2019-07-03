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Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da belli oldu. Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.03 artarken yıllık artış yüzde 15.72 oldu. Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu ayda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,03, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 0,09 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur, memur emeklisi ve emeklilerin alacakları zam oranları da belli oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklisinin temmuz ayında yüzde 5 zam alması ve 6 aylık enflasyon oranlarında oluşacak fark kadar ekleme yapılması kararlaştırılmıştı. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranının yüzde 5’e ulaşmasıyla oluşan yüzde 1’lik fark memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına eklendi. Böylece memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 6 olarak saptandı.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise Temmuz ayında maaşlarını yüzde 5 zamla alacaklar.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal sana TUİK.
Aynı yaşta aynı senede sgk kaydı olan bir kişi ssk lı biri bağkurlu biri emekli sandığına tabi. aynı maaşı alırken emeklilik yaşları gelir.bağkurlu biraz daha beklemek zorundadır.sonra emekli olurlar emekli sandığı en yüksek maaşı alır sonra ssk lı en azı bağkurlu ya .iyi de sistemde en fazla kalan bağkur lu bu nasıl oluyor.sittiğimin yasası böyle derler adama.en fazla sistemde kalan en fazla prim ödeyen en az maaşı alır.bu yavşaklık kimin eseri acaba?
Enflasyon %0,03 emeklinin zammı %5. Gıdasızlıktan ölmez sağ kalırsak bu memlekette yine seçim göreceğiz Allah ın izniyle. Enflasyonla da zamla da o gün hesaplaşacağız İnşaallah
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