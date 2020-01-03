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  4. Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Memur ve memur emeklileri 2019 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.49 oranında enflasyon farkı alacak.

Memur ve memur emeklileri 2019 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.49 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.
2019 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur-memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği yüzde 4 olan zam oranına ikinci 6 aylık dönemde oluşan yüzde 1,49’lik enflasyon farkı da eklendi. Bu şekilde memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 5,49 oranında gerçekleşti. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 590 TL olarak gerçekleşti.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.
SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları
SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.
En düşük Bağ-kur esnaf maaşı bin 784 lira, SSK (2000 öncesi emekli olan) 2 bin 111 lira, SSK (2000 sonrası emekli olan) bin 258 lira olacak.

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