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Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Memur, memur emeklisi ve sözleşmesi personele ekim ayı itibariyle 8 puanın üzerinde enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2,67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı, yüzde 25,24'e yükseldi.

Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.

Böylece temmuz ayında yüzde 3,5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkanı doğdu. (NTV/PARA)

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Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanıEkim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandıEkim ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
memur Emekli ek zam enflasyon

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yaziklar olsun ülkenin yükunu işci çeker zammi haftasonu tatili 8 saat çalismayi bunlar yasar uyumaya devam
bi daha akp ye oy verirsem nağmedt olayım
hak arıyoruz. işsizlere verecek para var çok güzel. peki eyt mağdurlarına niye yok.
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