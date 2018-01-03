FİNANS

Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da

03 Ocak 2018 09:33

Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'daki enflasyon verisine çevrildi. TÜFE'nin aralıkta sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,97'den daha fazla düşmemesi halinde enflasyon zammı almaya hak kazanacak.

Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alacak devlet memurları, TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,97'den daha fazla düşmemesi halinde enflasyon zammı almaya hak kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49 yükselirken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılacak yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, söz konusu artış, maaşlara yüzde 0,97 oranında enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkardı.

Aralık ayı enflasyon rakamının "eksi yüzde 0,97" veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Aralık ayı TÜFE sabit kalsa bile ek zammın oranı yüzde 0,97 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 0 Oy
    Birazdan memurların bize borcu var diye açıklamasınlar :))
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    Memurları temsilen pazarlık masasına Memnun-Sen oturduğu müddetçe,memurun da,emeklisinin de zam alması masal...
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    enfilasyon en az yuzde 30 kimse kendini kandirmasin.
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    Len borclu cikmayak da normal zammi vesinle yete :)
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