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Memura ek gösterge müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.

Memura ek gösterge müjdesi

3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak.

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

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KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor. KAYNAK:SABAH

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Anahtar Kelimeler:
ek gösterge memur şube müdürü

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Alt kademedeki memurlar allahın kulu değilmi
asgari ucretlile zam yok nasılsa oyunu akp ye veriyor
biz düz memurlar 1100 göstergeye devam biz memur değiliz zaten
ben ne diye üniverside yıllarca boşa çalıştım aynı haklar verilekse adaslet nerede onlar 657 güvencesinde çalıştı ben sözleşme ile adaletinize edeyim
cek,cak..
emeklilikte yaşa takılan 500 bin kişinin gasp edilen emekli maşlarımız ne olucak hak yamek hangi kitapta yazıyor sadece garibanın hakı yeniyor kaynak yok külfeti çok diye benim maşımı gasbedip çoluk çocuğumun hakını yemek adaletmi miletvekili ameklisi 9500 tl alıyor 6 bine indir alsana kaynak sadce cezayi gariban niye çekiyor oda elini taşın altına koysun kamuda 100bin üstünde araç var bunları 20 bine indir alsana kaynak garibanın hakını benim partim yememeli REİS bu işi çözmeli.
bukadar saçmalık olurmu yav, büyükbaşlara ek gösterge 3600 olsun, bunuda bütün memurlara yapılıyormuş gibi göster, yazıklar olsun bu siyasetinize, asıl alt taban memur insan değilmi
Bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi lazım, bu ülke polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinden ibaret değil. Bu düzenleme diğer kurum personellerini kapsamalıdır. Diğer memurlar insanı aptal değil ne zaman ne yapacağını iyi bilir. ADLARI SİLİNEN PARTİLERİ HATIRLAYIN.
Bu verdiklerinizin maaşları zaten çok iyi alttaki insanlar inim inim inliyor
Bu memlekette once koylu askeei ucretli ve yeni sistemde atanan kendini devlet memuru sanan koleler ve emekliler sozum once kendime sonra size bizler essek olduktan sonra sirtimizdan bu yuk kalkmaz ve insanlar layik oldugu gibi yonetilir siz anladiniz hat ediyoruz cok cok iyi olur bize altta kalanin cani ciksin
1/4 2200 olanların hepsine verilsin
üniversite mezunu tüm memurlara 3600 verilmeli ve yardımcı hizmetli sınıfındaki memur arkadaşlara da ek gösterge verilmelidir. ayrıca kamu işçisinin aldığı 52 yevmiye ikramiye memurlara da en az taban aylık kadar 2 defa verilmeli, sendika ikramiyesi işçilerde olduğu gibi 60 yevmiye ikramiyeye çıkarılmalıdır. işçilerin eylül ayında aldığı 750 tl denge tazminatından da hiç ek ödemesi, ekders, döner sermaye, nöbet görevi, öğretmenler için kırtasiye yardımı olmayan memur arkadaşlara verilmelidir. adaletin sağlanması açısından önemlidir.
Bizlerde memuruz bizim ne günahımız var. Eğer bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme çalışanların tahsiline göre yapılmalı, ayrımcılık yapılmamalı.
şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak Peki UZMAN ERBASLAR BU KANUNUN NERESINDE UZMAN ERBASLARIN OZLUK HAKLARI NE ZAMAN VERILECEK. DOGRU MUDURUN GENEL SEKRETERLERIN COK IHTIYACI VAR.HELE DIN GOREVLILILERIM DAHA FAZLA. ALLAH ISLAH ETSIN SIZI
Ek göstergesi 3600 Olan kamu görevlileri ,Ünüversiteden emekli yada çalışan Öğretim Görevlileri Ne olacak .Bunlara Haksızlık olmuyormu .Ek göstergesi düşük olan kişilerin bitirdikleri okullar 2 yıllık olanlar var 3 yıllık okul olanlar var.4 yıllık okul mezunları var.Görev yaptığı kurumun durumuna göre ek gösterge alanlar var.Bu kademeler ezbere yapılmamış.Çalışılan kurumun zorluğuna ve iş riskine göre ek gösterge belirlenmiş.Bazılarını düşünürken diyer kamu görevlilerinede maduriyeti önlenmelidir.Adalet Sağlanmalıdır.
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