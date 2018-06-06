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Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Memur ve emeklilere normal yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkının da yansıtılacağını belirten Bakan Ağbal, bu vesile ile en düşük memur maaşının 3 bin lirayı aşacağını bildirdi.

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Maliye Bakanı Ağbal, canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temmuz ayında memur ve emeklilere yansıtılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Naci Ağbal, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine normal yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı zammı da yapılacağını hatırlattı.

Ağbal, Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39'luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, En düşük memur emeklisi maaşının da 1977 TL'den 2094 TL'ye yükseleceğini ifade etti.

Bakan Ağbal, memur maaşlarında yapılan her yüzde 1 artışın bütçeye 2,3 milyar TL ek maliyet getirdiğini dile getirerek, "Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Ağbal memur Emekli

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
zaten yapacaksınız sanki ekstra yapacakmış gibi ne anlatıyosunuz insanları kandırmayın mecbueren yapacaksınız zaten
Bu Ülkede Sadece Memurlar mı Yaşıyor? Neden Bu Ayrım. Hani Halk Hani Millet? Yazıklar Olsun
haydi son atışlar bunlar,yerseniz! dikkat edin yedikleriniz orucunuzu bozar! şimdi akıllarına geldiniz! gidici bunlar gidici!
Hadi inşallah bekliyoruz dört gözle
arkadas her sene secım olması lazım bu akp secım zamabı mantıklı ışler yapıyor
doğru demiş.siz böyle devam edinde oy yerine asgari ücretliden ssk lıdan bağkurludan ne alacağınızı iyi biliyonuz.memur size iktidar verir bekleyin siz.
en düşük memur maaşı 3 bin tl yi geçiyor ama işçi maaşları yerlerde sürünüyor. nasıl olacak bu işler????
AĞZINLA KUŞ TUTSAN SİZE OY YOK. VERMİŞ VE VERECEĞİN ZAMLAR ÇOKTAN ERİDİ...
vay anasını asgari ücret 1600 lira ev kiram 600 lira
işçiler 3 'ün birini amaçla gene ne dünya bee
Daha haziran gelmeden %15ten %20 vergi dilimine giriyor memur. %3.5zam verecekmiş %5ek vergi alıyosunuz hala zam diyorlar. Yahu kardeşim 2. Zammı gören memur yok, bırakın yalanı dolanı. Ayrıca enflasyon en az %40, bunlar hala 3.5 diyor.
ne yapsan yaranamazsın sayın bakanım bazı zihniyetlere
Son çırpınışlar, bu halka dünyayıda bahsetseniz AKP oy olarak geri dönmeyecek
işçi emeklisinede kol saati takacaklarmış.
hey gidi günler 18 yıl önce memur maaşları deprem yardımı parası ile ödenirdi. hatta memura maaş veremedikleri günleri de gördük. çok şükür bu günlere daha da güzel olacak inşallah. tüm şer güçlere rağmen
aman işçiye zam yapmayın zaten.
fark zaten veriliyor toplu sözleşme gereği, ne müjdesi be adam.. ikramiye nerede memura.. ondan bahset...
ANKETLERDE SONUÇ DÜŞÜK ÇIKTIKÇA VERİYOLAR PARAYI
buna zam denmez, enflasyon oranında verilen hiç bir artış zam değildir. Medya "memura emekliye müjde" diye haber yapıyor. Eğer müjde verilecekse enflasyonunun üstünde zam yapılması gerekir.
24 Haziran a kadar daha çok MÜJDE bekliyoruz.madem bu kadar MÜJDE niz vardı neden bu zamana kadar beklediniz?
hemen hemen bütün memurların temmuz ağustos itibariyle vergi dilimine gireceğini ve bu nedenle maaşlarındaki vergi kesintilerinin de artacağını dolayısıyla verdiğiniz zamları fazlasıyla geri aldığınızı da söyleseydin keşke sayın bakan.
kamu çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek diyor sayın maliye bakanımız komu çalışanlarına ek gösterge zam iyileştirme enflasyon farkı veriliyor özel sektör deki asgari ücretliye iyileştirme yok enflasyon farkı yok asgari ücretli enflasyon altında eziliyor asgari ücretli günlük kazancı 55 tl den alınan vergilerin kamu da çalışan günlük geliri 100 tl olan birine maaş olarak verilmesi kamu düzenini ve sosyal yaşamı tehlikeye düşürmek tedir.
lütfetmişler. ilgili toplu sözleşme gereği zaten ödemek zorundalar. söylese de söylemese de
asgari ücret ne olacak peki. kimse o dallara basmıyor. 1600 ₺ ye mahkum edildi.
ooooo zengin olduk.. :)
Ula bu zam mı, enflasyon karşısında eriyen maaş düşmesin diye verilen enflasyon farkı.. İyice kandırın, gerçek zam enflasyon oranının üzerinde olur ki maaş arttı diyebilesin rakamlarla milletin kafasını karıştırıp üste çıkıyorsunuz, maaş rakam olarak artıyor gibi göründüğü için zam diyorlar utanmadan rakam artıyor ama alım gücü düşüyor böyle zam mı olur dürüst olun.
memura durmadan zam üvey evlat bağkura neden zam yok zaten içinde olan adaletsizlik varken buna bir el atan olmadı nalgi keseri gibi kendine yontuyorlar yazık sizlere yazık
seçim olmasaydı fark falan yoktu enflasyonu da düşük gösterirlerdi zammı da indirirlerdi
Demekki diğer emeklileri enflasyon etkilemiyor
bu müjde mi hak mı oluyor
SGK Emeklilerinin beklediği hala ümidini kesmediği İntibak Yasası çıkmadan oy moy yook 1000 tl ile kandıramazsınız ? İNCE gelecek alayınıza inceden ayar verecek!!!!!!!
skk 2 ay önce (normal prim ve günü dolmuş olarak) 945 tl. emekli maaşı bağladı.sayın bakan en az skk maaşı 1670 tl olacak diyor.şimdi temmuzda yapılacak yüzde 5-6 zam ile bu maaş nasıl 1670 ye çıkacak.sayın bakan yeni emeklilere kaç tl maaş bağlandığını bilmiyor sanırım.
ISITIP,ISITIP ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR! ARTIK BAYATLADI! YEMİYORUZ EFENDİLER,ORUCUMUZ BOZULACAK! T A M A M...
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