FİNANS

Memura ödül ve performans sistemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

Kamuda ödül ve performans sisteme yaşama geçirilecek. Üreten, çok çalışan daha fazla maaş alacak. Katsayı gösterge, derece-kademe konularında yaşanan sorunlar çözülecek.

Memura ödül ve performans sistemi

Yeni Ekonomi Programı ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken; memura 'ödül' ve 'performans' sistemi yaşama geçiriliyor.

4 ayaklı değişim paketi kapsamında, kamu çalışanları için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak.

Norm kadro çalışması yapılacak ve derecekademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendmemurirmeleri başlayacak.

Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek.
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KAYNAK: SABAH


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