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Memura yarı zamanlı çalışma hakkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar anne ve babaya yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yasa için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelecek habere kilitlenirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ikinci talimat geldi.

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı

AK Parti'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında, işçi ailelere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının memur ailelere de tanınması konusu gündeme geldi.Türkiye Gazetesin göre, bir milletvekilinin bu konuda söz almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dönerek “Neden hâlâ hayata geçmedi?” sorusunu yöneltti. Bakan Selçuk, memurların yaklaşık yüzde 48'inin 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışacak olmasının kamuda sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

KAPSAM DARALSIN

Aile Bakanı Selçuk'un sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gerekirse kapsamını daraltalım, bu hakkı öncelikli olarak kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim. Söz verdik, sözümüzü tutmamız gerekir” dediği öğrenildi. Yarı zamanlı çalışma dönemi, doğum sonrasındaki analık izninin veya kullanılan diğer izinlerin bitiminin ardından çocuğun ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan dönemi kapsıyor. Taslağa göre yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın ya da erkek memur ayrımı yapılmayacak. Hem anne hem baba memur olsa da yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Memure anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Bu sürelerin sonunda anneler isterse çocuk ilkokula başlayıncaya kadar yarım gün çalışmayı tercih ederse maaşının yarısı kesilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NEDİR?

Yarı zamanlı çalışma ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler, doğum sonrası çalışan ebeveynlere devlet destekli yarı zamanlı çalışma imkanı tanımaktadır. Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadınlara izin hakkı verilir.

Birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

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Anahtar Kelimeler:
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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