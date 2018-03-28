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Memura yarı zamanlı çalışma sistemi! Başbakanlığa gönderildi

28 Mart 2018 11:27

Memurlar için yarı zamanlı çalışma imkanının sunan yönetmelik Başbakanlık'a gönderildi ve imzaya açıldı

Memura yarı zamanlı çalışma sistemi! Başbakanlığa gönderildi
Memurlar için yarı zamanlı çalışma imkanı kısa süre sonra başlıyor. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacak memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı kadar düzenlenecek.
 
20 SAAT ÇALIŞACAKLAR
 
Yani 40 saatlik çalışma süresi 20 saat olarak uygulanacak. Yarı zamanlı çalışacak memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek.
 
 
İKİ KERE DEĞİŞTİRME HAKKI
 
Bu şekilde memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Takvim'in haberine göre; Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

 

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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 29 Oy
    polis jandarma ve tsk personeli 7/24 görev anlayışıyla çalışsın fakat hepsi memur olsun bu nasıl bir zihniyet anlamak çok zor 7/24 dağın tepesinde hiçbir sosyal yaşam olmadan hayatından fedakarlık yapan insanlar tatmin edici maaş alamıyor... bu günler iyi günler...
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  • 30 Oy
    MEMURUN KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ YANDIĞI VE EK BİR İŞ YAPAMADIĞI BİR ORTAMDA, YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NEYİN NESİ... İŞÇİLERİN YILLIK İZNİ GİBİ YILLIK İZİNLERİ GİBİ YILLIK İZİNLERİ AYARLASINLAR MEMURA YETER...
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  • 20 Oy
    memur deyince aklınıza hep gişe memurları geliyor. Peki mühendis memurlar nasıl kullanacak bu işi. 2 gün sonra ihale var km yetiştirecek evrakları? Sanki her mühendisin bir yedeği var da yarım gün çalışınca iş olacak. Biraz mantıklı iş yapın arkadaşlar. Devletin koltuğuna oturduk diye kaşiflik yapmayın. Cam filmi neyse, mtv zammı neyse bu da aynısı. zamanla sıkıntıları herkes görecek. Sonra amirle memur çatışsın dursun kimin umurunda. Siz memurun emekli maaşını bi düzeltin de alkışlayalım.
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  • 8 Oy
    bundan ancak yüksek bürokrat ve yiyiciler yararlanır alttaki memur hep zarar görür
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  • 6 Oy
    şimdi ben kanser hastalığından ameliyat olan bir polis memuruyum haftada kaç saat çalışacam ( şuan 72 saat çalışıyorum günde 12 saatten haftada 6 gün )
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  • 40 Oy
    işçiler ne. hayvsnmı kölemi iyiymiş ya. ayrıcalıklar ülkesine hoş geldiniz
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  • 4 Oy
    şirketler kurulacak,devlet memurları nüfuzlarını şirketleri için suistimal edecek.yıllarca haberleşme sektöründeki yabancılarla çalışmam oldu maalesef bu durumla karşışlaştım.derhal vazgeçilmeli yada sınırlı olmalı.devlet çöker.uyarıyorum!
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  • 2 Oy
    vay be işe bak arkadaş
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  • 11 Oy
    yemek paramızı versin ler soyguncular bi zahmet
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