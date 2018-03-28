Memura yarı zamanlı çalışma sistemi! Başbakanlığa gönderildi

Memurlar için yarı zamanlı çalışma imkanı kısa süre sonra başlıyor. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacak memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı kadar düzenlenecek.

20 SAAT ÇALIŞACAKLAR

Yani 40 saatlik çalışma süresi 20 saat olarak uygulanacak. Yarı zamanlı çalışacak memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek.

İKİ KERE DEĞİŞTİRME HAKKI

Bu şekilde memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Takvim'in haberine göre; Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.