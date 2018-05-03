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Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi toplamda 2 bin lira verilecek. Memurlarda ikramiye bekliyor. Memurlara ikramiye verilmesiyle ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklama yaptı.

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Yılda 2 ikramiye müjdesi büyük heyecan yarattı. Ramazan ve Kurban bayramlarından biner lira ikramiyeden sadece emekliler değil, geniş bir toplum kesimi yararlanacak. Paketin hızla yasalaştırılması ve ilk ikramiye ödemesinin Haziran başında ödenmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplam 12.3 milyon kişiye ikramiye verileceğini belirterek, "İkramiye emeklilere ay bazında 166.7 liralık ilave artış demek" dedi. İkramiyeden geniş bir kesimin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, bu ödemeyi alacakları şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

"MEMURLARIN TALEPLERİ İNCELENİYOR"

Sarıeroğlu, düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak" ifadesini kullandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi, Haziran başında bin lira ikramiye alacağını söyledi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal memur ikramiye

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
NE AÇIKLAMA YAPTI HABER METNİNDE O YOK.YOKSA VARDA BEN Mİ GÖREMEDİM
Ver memura işçiye herkese ver ama zam yapmadan verin. Benzini 9a dayayacaksan hiç yapma.
memurlara da ikramiye verilsin
Lütfen Memurlara da ikramiye verilsin...
VERİN VERİN MEMURA VERİN EMEKLİYE VERİN İŞSİZE VERİN SURİYELİLERE VERİN ESNAFIN ANASINI ........
oy oranları düşmeye devam ederse memurda ikramiye alacakmış
LÜTFEN MEMURLARA DA İKRAMİYE VERİLSİN
MEMUR MUTLAKA BİRŞEYLER YAPILMALI BAYRAM İKRAMYESİ MEMUR İÇİN GÜNDEM OLDU AMA MEMUR DEVREDIŞI BIRAKILDI SENDİKALAR TÜM ÖZELİKLERİNİ KAYIPETMİŞTIR. ÜYE SORUNLARILA İLG,LENMEMEKTEDİRLER MESELA 7 YILDIR ÇALIŞTIĞIM KURUMDAN DENGE ADI ALTINDA MAAŞIMIZIN BİR KISMINI ALIYORUZ AMA 14 LÜK DENGE FARKI ÖDENMEMEKTEDİR SENDİKALARA SÖYLEMEMİZE RAMEN SES YOK
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