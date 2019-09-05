Memurlara müjde! Hem enflasyon hem maaş farkı yatırılıyor

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 artırıldı. Sözleşmeli sanatçılara saat 24.00'den sonra yaptırılan çalışmalar karşılığı 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti 5 katı tutarında ödenecek. Yüksek hızlı tren makinistlerine her ay 95 lira ilave ücret ödemesi yapılacak.

Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. TÜİK personeline seyahat kartı verilecek, avukatlara yol ücreti ödenecek. Bazı belediyeler, il özel idareler ve bağlı kuruluşların personeline tavan miktarından daha fazla sosyal denge tazminatı ödenmeyecek.

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplara yatırılacak.

Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı. Karara göre, enflasyonun dönemler halinde belirlenen zam oranlarını aşması durumunda enflasyon farkı ödemesi yapılacak.

Kararla yemek yardımı, seyyar görev tazminatı, servis hizmeti gibi birçok kalemde artış oldu. Gelecek yıl öğretim yılına hazırlık ödeneği olarak bin 210 lira ödenecek. Sosyal denge tazminatının miktarı konusunda aynı kadro veya pozisyonda kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara gidilecek, tavan ücret aşılamayacak.

Buna göre tüm sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bugün itibarıyla sosyal denge tazminatı tutarı bin 315 lira olarak ödeniyor.

Belediyelerin sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapabilmesi için vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi, Hazine'ye borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirinin yüzde 10'u aşmaması gerekiyor.

Gerçekleşen son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde 30'unu, il özel idaresinde yüzde 25'ini (2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede bu oranın yüzde 30 olarak uygulanması kararlaştırıldı) aşması hallerinde bu kurumlarda denge tazminatı sözleşmesi yapılamıyor.

İTFAİYE TAZMİNATI ARTIYOR

Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek. TÜİK personelinden gezici görev verilen memurlara seyahat kartı verilecek.



