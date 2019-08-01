Memurların zam görüşmeleri başladı

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri bugün başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şu sıralar burada bir konuşma yaptı:

"Toplu sözleşme görüşmeleri aktif ve dinamik bir süreç. Bu süreçte tüm tarafların konulara bütüncül bir bakış ve yaklaşımla yaklaşmalarını önemsiyoruz. Yasa gereği toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında sonuçlanmalı. Birazdan çalışma takvimi belirleyeceğiz. Talepler yarından itibaren başlayacak. İkinci masa toplantısına da müzakerelerle devam edeceğiz."

Ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın şunları özetle söyledi:

"Süreç boyunca masanın bütün öznelerinin sürecin uzlaşmayla sonuçlanması adına hareket edeceklerine inanıyorum. Toplu pazarlık masası kamu işveren açısından nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımını gidermenin aracı olarak görülmelidir. Bu görüşme ailelerle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Daha önceden 4 kez tekrarlandı. 4 sözleşme pratiğine sahibiz. Biz bu masada insana ve emeğe fiyat biçmeyeceğiz. Kamu görevlileri güvenceli çalışmak istiyorlar."