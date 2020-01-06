FİNANS
  4. Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Kim ne kadar maaş alacak?

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:
GENEL MÜDÜR 1/4 2019 Temmuz: 12.358 2020 Ocak: 13.136

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
1/4 2019 Temmuz: 6.499 2020 Ocak: 6.904

MEMUR - (Üniversite mezunu)

MEMUR - (Üniversite mezunu)
9/1 2019 Temmuz: 3.997 2020 Ocak: 4.264

ÖĞRETMEN

ÖĞRETMEN
1/4 2019 Temmuz: 5.005 2020 Ocak: 5.328

KAYMAKAM 1. sınıf

KAYMAKAM 1. sınıf
1/4 2019 Temmuz:11.350 2020 Ocak: 12.021

BAŞKOMİSER

BAŞKOMİSER
3/1 2019 Temmuz: 6.495 2020 Ocak: 6.899

POLİS MEMURU

POLİS MEMURU
POLİS MEMURU 8/1 2019 Temmuz: 5.681 2020 Ocak: 6.041

UZMAN DOKTOR

UZMAN DOKTOR
1/4 2019 Temmuz: 7.731 2020 Ocak: 8.203

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
5/1 2019 Temmuz: 4.854 2020 Ocak: 5.168

MÜHENDİS

MÜHENDİS
1/4 2019 Temmuz: 6.634 2020 Ocak: 7.047

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
11/1 2019 Temmuz: 4.161 2020 Ocak: 4.437

PROFESÖR

PROFESÖR
1/4 2019 Temmuz: 10.690 2020 Ocak: 11.325

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1 2019 Temmuz: 6.297 2020 Ocak: 6.690

VAİZ

VAİZ
1/4 2019 Temmuz: 5.203 2020 Ocak: 5.536

AVUKAT

AVUKAT
1/4 2019 Temmuz: 6.333 2020 Ocak: 6.728
(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli memur 2020 memur

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 3 yorum
en dusuk 4 bin ise biz maas almiyoruz harclik bizimki
yalan yalan yalan en düşük memur maaşı 4000 liraymış benim arkadaşım alıyor 3500 tl
bişey düşünmüyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TürkAkım 8 Ocak'ta resmi açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak

TürkAkım 8 Ocak'ta resmi açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

Rumeli Türkleri’ne genç başkan

Rumeli Türkleri’ne genç başkan

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.