Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Kim ne kadar maaş alacak?
Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.
Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:
GENEL MÜDÜR 1/4
2019 Temmuz: 12.358
2020 Ocak: 13.136
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
1/4
2019 Temmuz: 6.499
2020 Ocak: 6.904
MEMUR - (Üniversite mezunu)
9/1
2019 Temmuz: 3.997
2020 Ocak: 4.264
ÖĞRETMEN
1/4
2019 Temmuz: 5.005
2020 Ocak: 5.328
KAYMAKAM 1. sınıf
1/4
2019 Temmuz:11.350
2020 Ocak: 12.021
BAŞKOMİSER
3/1
2019 Temmuz: 6.495
2020 Ocak: 6.899
POLİS MEMURU
POLİS MEMURU
8/1
2019 Temmuz: 5.681
2020 Ocak: 6.041
UZMAN DOKTOR
1/4
2019 Temmuz: 7.731
2020 Ocak: 8.203
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
5/1
2019 Temmuz: 4.854
2020 Ocak: 5.168
MÜHENDİS
1/4
2019 Temmuz: 6.634
2020 Ocak: 7.047
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
11/1
2019 Temmuz: 4.161
2020 Ocak: 4.437
PROFESÖR
1/4
2019 Temmuz: 10.690
2020 Ocak: 11.325
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
2019 Temmuz: 6.297
2020 Ocak: 6.690
VAİZ
1/4
2019 Temmuz: 5.203
2020 Ocak: 5.536
AVUKAT
1/4
2019 Temmuz: 6.333
2020 Ocak: 6.728
(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
KAYNAK:AA
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